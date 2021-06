Dinamarca e Áustria juntam-se a Bélgica e Países Baixos nos "oitavos"

Tudo fechado nos grupos B e C do Euro 2020. A Bélgica e os Países Baixos conseguiram o pleno de vitórias e passam aos oitavos de final no primeiro lugar, a Dinamarca recupera do choque da primeira jornada e garante apuramento com goleada sobre a Rússia.

A "laranja mecânica" goleou (3-0) a Macedónia do Norte, que deixa o torneio com zero pontos e também disse adeus a Pandev.

Na outra partida do grupo, a Ucrânia perdeu (0-1) em Bucareste diante da Áustria.

Os austríacos qualificam-se no segundo lugar e vão defrontar a Itália, em Londres. Os Países Baixos mudam-se para Budapeste e ainda aguardam adversário, que pode ser Portugal.

No Grupo B, a Dinamarca recuperou do choque de ter perdido logo na primeira jornada a estrela da equipa, Christian Eriksen, e fechou a fase de grupos com uma goleada (4-1) sobre a Rússia, em Copenhaga, e no segundo lugar.

Os russos dizem adeus ao torneio com 3 pontos. Os dinamarqueses vão enfrentar, nos oitavos de final, o País de Gales, em Amesterdão.

No outro jogo, a Bélgica vincou o favoritismo no grupo B e venceu (2-0) a Finlândia, que ainda vai ter de esperar pelos outros grupos para saber se está entre os melhores terceiros classificados.

Esta terça-feira fecha o Grupo D. Croácia e Escócia têm um ponto cada e jogam pelo apuramento, sendo que só a vitória interessa a ambos. República Checa e Inglaterra decidem o primeiro lugar.