Itália invicta e País de Gales apurado

Itália venceu este domingo o País de Gales, por 1-0, na terceira jornada do Grupo A do Euro2020. apesar da derrota, os galeses asseguraram o apuramento para os ‘oitavos’. A seleção italiana já tinha a passagem para a próxima fase do torneio garantida. Matteo Pessina, aos 39 minutos, marcou o único golo da partida.

No outro encontro do grupo A, a Suíça ganhou à Turquia, por 3-1, e fica a aguardar para saber se será um dos quatro melhores terceiros, de modo a seguir em frente na competição.

A Itália termina o Grupo A na liderança, com nove pontos, enquanto o País de Gales é segundo, com quatro, os mesmos da Suíça, e a Turquia em último, sem qualquer ponto somado. A seleção galesa, que tinha empatado com os suíços (1-1), beneficiou de ter vantagem no segundo critério de desempate, o balanço entre os golos marcados e sofridos.

Esta segunda feira, no Grupo C, Ucrânia defronta a Áustria, quem vencer segue em frente na prova.

Holanda e a Macedónia do Norte jogam apenas para cumprir calendário, uma vez que os holandeses já estão apurados e os macedónios eliminados.

No Grupo B, a Finlândia ainda procura o apuramento diante da Bélgica, que já está apurada.

Rússia e Dinamarca também jogam a cartada final para seguir ou não em frente neste Euro2020.