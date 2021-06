Itália brilha e carimba passaporte para os "oitavos"

A Itália tornou-se no primeiro país a qualificar-se para os oitavos-de-final do Euro 2020 depois de mais uma vitória categórica no Olímpico de Roma. A equipa transalpina repetiu o 3-0 da jornada inaugural, agora frente à Suíça. Manuel Locatelli bisou, Ciro Immobile estabeleceu o resultado final ao cair do pano.

A Squadra Azzurra está em grande forma e completou dez jogos sem sofrer golos. Não perde desde setembro de 2018 (uma derrota frente a Portugal a contar para a Liga das Nações), desde então já lá vão 29 jogos sem conhecer o sabor da derrota.

O conjunto de Roberto Mancini lidera o grupo A com mais dois pontos que o País de Gales, que se impôs à Turquia por duas bolas a zero.

Em São Petersburgo, a Rússia redimiu-se da derrota no primeiro jogo e levou de vencida a Finlândia pela margem mínima. Aleksei Miranchuk foi o autor do tento solitário do encontro. Este resultado deixou três equipas com três pontos no grupo B, a segunda jornada fica completa com o Dinamarca-Bélgica desta tarde em Copenhaga.

Nos outros jogos do dia, Ucrânia e Macedónia do Norte perseguem a primeira vitória no torneio em Bucareste. Em Amesterdão, Países Baixos e Áustria procuram dar continuidade às vitórias da primeira ronda.