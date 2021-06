Espanha com 85% de posse de bola não vence Suécia

A Espanha empatou a zero com a Suécia na estreia no campeonato da Europa de futebol. Uma partida que provou que quem domina nem sempre vence. Os espanhóis tiveram 85% de posse de bola... Mas nunca conseguiram violar as redes suecas em Estugarda na Alemanha.

Também para o grupo E do Euro2020, a Polónia, comandada pelo português Paulo Sousa, entrou da pior forma na competição ao perder por 2-1 com a Eslováquia, em São Petersburgo, na Rússia.

Resultado, os polacos estão no último lugar do grupo E. Os eslovacos comandam.

A Republica Checa assumiu o favoritismo e bateu a Escócia em Glasgow por duas bolas a zero. Assim, a Chéquia divide o primeiro lugar do Grupo D com a Inglaterra. Ambas as seleções têm três pontos.

Croatas e escoceses estão em maus lençóis.