Portugal apurado para os oitavos de final frente à Bélgica

Com um empate frente à França, Portugal garantiu o apuramento para os oitavos de final do Euro2020.

Cristiano Ronaldo converteu dois penaltis pela seleção das quinas, enquanto do lado dos gauleses, as honras couberam a Benzema, que marcou igualmente dois golos, o segundo dos quais também numa grande penalidade.

Apesar de ter começado a ganhar, a Hungria acabou por empatar também dois a dois face à Alemanha e acaba assim eliminada da competição.

A França, que já tinha o apuramento garantido, termina no primeiro lugar do grupo F, seguida pela Alemanha e Portugal, ambas com quatro pontos.

No grupo E, a Espanha protagonizou a goleada do dia, com um impressionante 5 a zero contra a Eslováquia, que diz assim adeus de cabeça baixa à competição. Também eliminada do Euro2020, a Polónia, que perdeu face à Suécia por 3 a 2.

Quinta e sexta-feira serão dias dedicados ao descanso e recuperação e o primeiro jogo dos oitavos de final será às 18h de sábado com a Dinamarca face ao País de Gales.

Portugal enfrentará a Bélgica às 21 horas de domingo em Sevilha, uma hora menos em Lisboa.