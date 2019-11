Apatia política em Espanha

Vamos fazer a distribuição e depois vamos até à sede do partido para acompanhar o debate com o resto dos camaradas de Madrid. Nas primeiras semanas, desde que as eleições foram convocadas, houve bastante apatia tanto dentro do partido como em geral, entre os eleitores. O esforço está focado em explicar aos cidadãos porque é que se repetem as eleições, que não é um capricho do Partido Socialista, que já tinha vencido as eleições, mas que é uma questão de Estado, que não foi formado um governo estável e que esta repetição eleitoral é a única forma de termos um governo estável.