As virtudes e defeitos do comunismo e do capitalismo têm estado na ordem do dia com as celebrações da queda do muro de Berlim. Um jornalista da euronews descobriu uma raridade automobilística em Bruxelas que acabou por ser pretexto para essa reflexão.

Nas notícias breves destacamos uma decisão judicial sobre importações de Israel para a União Europeia e a etapa final na constituição da futura Comissão Europeia.