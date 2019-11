TVE diz não à Supertaça espanhola

Tamanho do texto

No início da semana, a Federação Espanhola de Futebol anunciou a que as três próximas edições da Supertaça seriam jogadas na Arábia Saudita. O acordo faz entrar 120 milhões de euros nos cofres do organismo que tutela o futebol espanhol mas está longe de ser consensual.

Esta quinta-feira, a televisão pública espanhola declarou que não tem intenções de participar no concurso para adquirir os direitos de transmissão televisiva e o motivo é humanitário: a TVE recusa emitir uma competição que se joga num país onde se violam os direitos humanos, em particular os direitos das mulheres e onde não se respeita a liberdade de expressão.