As várias facetas de Osaca

Entre a estética milenar e as proezas da arquitetura moderna, Osaca é um marco incontornável para quem visita o Japão.

A euronews visitou Osaca, uma das cidades mais antigas do Japão, na companhia do capitão Hiromi Nakano. "Osaca tem diferentes facetas. Quando a vemos do rio, temos uma visão global da cidade", sublinhou o guia turístico japonês. "Há vários percursos, mas o melhor percurso é o que permite observar a célebre arquitetura moderna e as pontes de Osaca e ver o bairro típico e animado de Dotonbori", acrescentou Hiromi Nakano.

A cultura dos manga e das máscaras

A estética urbana dos manga e dos jogos de vídeo está omnipresente em Osaca. No bairro de Nipponbashi, capital da cultura pop em Osaca, visitámos uma loja de manga, a célebre banda-desenhada japonesa e descobrimos um dos grandes divertimentos dos japoneses que é uma espécie de carnaval que pode ser celebrado a qualquer altura do ano. Os jovens mascaram-se numa personagem célebre, brincam uns com os outros e fazem-se retratar por um fotógrafo.

Osaca vista de um arranha-céus

E, para terminar o dia em Osaca, por que não uma visita ao terraço de um arranha-céus, para contemplar toda a extensão da cidade japonesa?