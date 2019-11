Luis Enrique regressa à seleção espanhola

Luis Enrique está de regresso ao comando da seleção espanhola. O treinador tinha abandonado o cargo em junho devido a um problema familiar, sendo substituído pelo adjunto, Roberto Moreno. Ficou então acordado que quando quisesse regressar, Luis Enrique teria a porta aberta. O momento chegou agora e será o antigo treinador do Barcelona a orientar a seleção espanhola no Campeonato da Europa do próximo verão.

Roberto Moreno, o homem responsável pela qualificação com sete vitórias e dois empates nos nove jogos em que esteve no banco de La Roja, colocou o lugar à disposição para não criar entraves ao regresso do seu antigo líder. De acordo com a Federação Espanhola de Futebol, Luis Enrique será o selecionador até ao Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar.