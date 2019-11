Inaugurada mega-ponte do oeste alemão

Tamanho do texto

Depois de oito anos de construção, a impressionante ponte Hochmosel, no oeste da Alemanha, abriu à circulação automóvel.

O projeto em si foi idealizado já há três décadas por razões estratégicas ligadas então à Guerra Fria. Hoje em dia, a mega-ponte, com um custo total de perto de 500 milhões de euros, tem como objetivo facilitar o tráfego e transporte de mercadorias entre os países da Benelux e a região de Frankfurt.

Malu Dreyer, ministra-presidente da Renânia-Palatinado, diz que "é importante que a região esteja ligada com os principais portos holandeses" e que esta ponte também permite "ficar melhor ligado para o futuro e dar continuidade ao desenvolvimento económico".

Com quase 160 metros de altura e 1,7 quilómetros de comprimento, a ponte sobre o vale do Mosela é o maior viaduto em aço da Alemanha. Um projeto que não escapou à controvérsia: os detratadores afirmam que destrói a paisagem, prejudicando o turismo e a a região vitícola do Riesling.