OMS: Mais de 80% dos adolescentes fazem pouca atividade física

Os videojogos parecem ter mais adeptos do que o exercício físico.

Um estudo, realizado por investigadores da Organização Mundial de Saúde (OMS) revela, de forma preocupante, que num período compreendido entre 2001 e 2016, mais de 80% dos adolescentes com idades entre os 11 e os 17 anos não cumprem as recomendações atuais de pelo menos uma hora por dia de atividade física.

As conclusões, com base em dados recolhidos de 1,6 milhões de estudantes de 146 países, foram publicadas na reputada revista "The Lancet Child & Adolescent Health."

Indicam também que as raparigas são menos ativas do que os rapazes. Exceção feita para o Afeganistão, Zâmbia, Samoa e Toga

A tendência mantém-se em Portugal, com uma percentagem de atividade física insuficiente de 84,2%, em adolescentes de ambos os sexos.