Francisco no país do sol nascente, debaixo de chuva, recorda as vítimas das guerras. No segundo dia no Japão, o Papa celebrou uma missa para a pequena comunidade católica de Nagasaki, cidade símbolo do martírio dos cristãos e da bomba atómica.

"Convencido, como estou, de que um mundo sem armas nucleares é possível e necessário, peço aos líderes políticos para não se esquecerem que estas armas não nos protegem das atuais ameaças à segurança nacional e à internacional do nosso tempo", declarou o Sumo Pontífice.

No século XVI, Nagasaki passou a ser conhecida como a "Roma do Oriente", quando os primeiros missionários, liderados por jesuítas portugueses chegaram ao Japão, onde foram perseguidos durante dois séculos com a proibição do cristianismo em vigor.