Papa Francisco inicia périplo asiático na Tailândia

O Papa Francisco já aterrou na Tailândia naquela que é a primeira paragem de um périplo que inclui ainda o Japão.

Trata-se da primeira visita de um Papa a estes dois países em mais de trinta anos.

À sua chegada, o Sumo Pontífice foi acolhido por representantes do governo e comunidade católica que representa menos de 1% da população do país.

A visita à Tailândia inclui um encontro com o supremo líder budista do país, representantes do governo tailandês assim como bispos católicos da Ásia.

Depois da Tailândia, o Papa seguirá para uma visita de três dias ao Japão.