Papa Francisco discursa contra o tráfico humano

Tamanho do texto

O Papa Francisco apelou à proteção das mulheres e crianças contra a violência, abusos e exploração.

O apelo teve lugar durante a missa ao ar livre, celebrada na capital tailandesa, Banguecoque, onde se encontra em visita oficial.

Cerca de 60 mil católicos participaram na missa que teve lugar no estádio nacional.

Durante a eucaristia, o Papa Francisco denunciou os crimes cometidos contra mulheres e crianças e apelou a mais esforços na luta contra o tráfico humano.

Antes da missa, o Papa reuniu-se com elementos do governo tailandês e saudou os esforços do executivo na luta contra o tráfico de pessoas.

A comunidade católica na Tailândia conta com cerca de 400 mil fiéis o que representa menos de 1% da população 7estimada em 65 milhões.

Depois da Tailândia, o Papa segue para uma visita de três dias ao Japão.