João Félix vence "Golden Boy"

2019 foi um ano praticamente perfeito para João Félix. Impressionou no Benfica, garantiu uma transferência milionária para o Atlético de Madrid, venceu a Liga das Nações com a camisola de Portugal e agora foi considerado o melhor jogador com menos de 21 anos no futebol europeu.

O atacante arrasou na votação do Golden Boy e terminou com quase o dobro dos votos do inglês Jadon Sancho, o alemão Kai Havertz completou o pódio.

João Félix sucede a Matthijs de Ligt e torna-se no segundo português a conquistar o prestigiado troféu, criado pelo Tuttosport em 2003. Renato Sanches já havia ganho o Golden Boy em 2016.