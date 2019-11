A bebé super-heroína que nasceu com a "máscara do Batman"

É conhecida como a bebé da "máscara do Batman". Chama-se Luna e nasceu nos Estados Unidos, com uma marca de nascença no rosto. Foi até à Rússia, para fazer um tratamento inovador e já foi submetida à primeira cirurgia que foi concluída com sucesso.

Sofre de um condição rara, uma lesão pigmentada da pele, chamada nevo melanocítico congénito que cobre mais de 80% do rosto da menina.

A mãe, Carol Fenner, fez uma campanha na internet, para arrecadar fundos para as várias cirurgias. Nessa altura, um cirurgião russo soube do caso e ofereceu-se para ajudar com uma técnica pioneira e menos invasiva - que envolve entre 6 a 8 cirurgias, tem uma duração de 18 meses e custa perto de 136 mil euros.