Lewis Hamilton vence Grande Prémio de Abu Dhabi

Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio de Abu Dhabi, neste domingo. O piloto britânico da Mercedes, encerrou a temporada de Fórmula 1 com uma vitória confortável e fez a melhor volta da prova.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) ficou na segunda posição e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio, mas pode vir a ser punido devido a uma irregularidade técnica.

Na classificação geral da temporada Lewis Hamilton conquista o primeiro lugar com 413 pontos, seguido por Valtteri Bottas com 326. Em terceiro lugar aparece Max Verstappen da Red Bull, com 278 pontos.

Na classificação final da temporada a Mercedes reforça a liderança com 739 pontos, seguida pela Ferrari com 504 e a Red Bull na terceira posição com 417. A temporada de 2020 começa a 15 de Março, com o Grande Prémio da Austrália.