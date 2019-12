França: Mau tempo faz cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram, este domingo, no sudeste de França devido às fortes chuvas e consequentes inundações.

De acordo com o Ministério francês do Interior, dois homens terão sido levados pelas enxurradas, três elementos das equipas de resgate morreram quando o helicóptero onde seguiam para uma missão de salvamento caiu.

Os corpos das vítimas foram recuperados na manhã desta segunda-feira.

As autoridades abriram, já, um inquérito para apurarem as causas do acidente. O helicóptero caiu nas montanhas do maciço de Nerthe, a norte da cidade de Marselha, no município de Les Pennes-Mirabeau.

O serviço de meteorologia gaulês levantou o alerta vermelho nos departamentos de Var e Alpes-Marítimos, que foram os mais afetados, mas manteve o alerta laranja nos departamentos de Bouches-du-Rhône, Var e Vaucluse.

As escolas na região e vários edifícios públicos permanecem encerrados devido às inundações.