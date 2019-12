"Breves de Bruxelas": Fraude eleitoral, 5G e armas automáticas

Tamanho do texto

Viktor Orbán está no poder na Hungria desde 2010 e obteve maioria absoluta no terceiro mandato. As eleições de 2018 foram vistas à lupa por uma organização não-governamental, que alega que essa vitória poderia ter sido apenas por maioria simples, diminuindo em muito o seu poder.

A euronews pediu comentários ao partido Fidez, ao governo de Viktor Orbán e à Comissão Nacional de Eleições da Hungria, mas não obteve ainda respostas.

