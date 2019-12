Tamanho do texto

Uma explosão de gás na cidade de Szczyrk, na Polónia, provocou 8 mortos, quatro dos quais crianças. O incidente aconteceu na noite desta quarta-feira, numa casa, situada numa estância de esqui.

À explosão seguiu-se um incêndio. Mais de 200 pessoas participaram na busca por vítimas entre os destroços.

O presidente da Câmara da cidade de Silésia, região à qual pertence Szczyrk, transmitiu condolências à família das vítimas e mostrou consternação em relação ao facto de metade das vítimas mortais ser crianças.

"Infelizmente, informo com pesar que foram encontradas mais duas vítimas desta terrível tragédia. A parte mais triste e trágica diz respeito ao facto de estarem entre as vitimas crianças. Gosta ria de expressar as minhas condolências e compaixão a todos os parentes e à família.", afirmou Jaroslaw Wieczorek.

O número de mortos pode aumentar nas próximas horas. As autoridades continuam a busca, a qual dizem ser difícil.

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Silésia, Jacek Kleszczewski, os trabalhos "são mais fáceis com a luz do dia" mas continuam a ser "complicados" porque é necessário remover "peça a peça".

O distribuidor local de gás justifica a explosão com uma perfuração acidental nos tubos, alegadamente provocada pela obras que estariam a acontecer nas proximidades.