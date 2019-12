Primeira página de jornal italiano envolta em polémica

O Corriere dello Sport caiu nas bancas, neste 5 de dezembro, mas não caiu bem aos olhos dos leitores.

A primeira página do diário desportivo fez manchete com a "Black Friday", sexta-feira negra em português, ao lado de Romelu Lukaku, do Inter de Milão, e Chris Smalling, do AS Roma.

O jornal está a ser acusado de racismo e de roçar as linhas do que é aceitável.

A Associação Desportiva Roma reagiu à página, polémica, com palavras de reprovação. Na publicação feita na página oficial do clube lê-se: "Ninguém: Absolutamente ninguém: Nem uma única alma: A Manchete do Corriere dello Sport manchete:"

O Inter de Milão reagiu também no twitter onde, sem referir a primeira página do jornal italiano, escreveu que o futebol será sempre "contra qualquer forma de discriminação".

Ironia ou não, o artigo do Corriere dello Sport denuncia o problema do racismo na liga italiana, depois de alguns episódios registados nesta temporada.

Quanto aos dois jogadores protagonistas da primeira página, .ex-colegas do Manchester United, não fizeram qualquer comentário.