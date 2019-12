Vestido que Diana usou na dança com Travolta vai novamente a leilão

Tamanho do texto

Os vestidos da Princesa Diana vão a leilão. Entre as várias criações, a que mais se destaca é o vestido que Diana usou na famosa dança com John Travolta, num jantar na Casa Branca, em 1985, durante a presidência de Ronald Reagan.

Kerry Taylor, da Kerry Taylor Auctions, a empresa responsável pelo leilão, explica que a noite em que Diana dançou com John Travolta é memorável e que "todos se lembram da bela princesa a ser rodopiada pela pista pelo elegante John Travolta".

"Ela tinha uma paixão por ele - Era uma grande fã dele. E então, foi um sonho realizado para Diana, o de dançar com ele naquela noite", conta Kerry Taylor.

Diana, um ícone da moda

Depois de se casar com o Príncipe Carlos, em 1981, Diana tornou-se num ícone de moda. Abalou as linhas tradicionais da Família Real com modelos ousados. Tornou-se na mulher mais fotografada da época.

Como mandava o protocolo, Diana não podia usar a cor preta. Segundo Kerry Taylor, a Princesa de Gales usava muitas criações de cor azul meia-noite.

"Azul meia-noite era definitivamente a cor mais escolhida. Ela adorava preto, mas esta cor era a mais próxima que ela podia usar sem violar os protocolos reais.", conta Kerry.

Enquanto viva, Diana doava a roupa a causas. O "vestido John Travolta". como é conhecido, foi vendido pela primeira vez em 2013 por 237 mil euros. Regressa a leilão a 9 de novembro. Os proprietários são anónimos. Segundo Kerry Taylor, espera-se que o vestido da famosa dança seja comprado por mais de 400 mil euros.