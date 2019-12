Rei saudita condena ataque em base norte-americana

O Rei Salman da Arábia Saudita já condenou o ataque lançado por um estudante na base naval de Pensacola na Florida.

O estudante de aviação saudita matou três pessoas e feriu pelo menos oito antes de ser atingido mortalmente.

O presidente norte-americano afirma que recebeu uma mensagem do monarca saudita.

"O rei disse que o povo saudita está furioso com as ações deste atirador e que ele de modo nenhum representa os sentimentos do povo saudita que tanto gosta do povo norte-americano", adiantou o presidente norte-americano, Donald Trump.

As autoridades afirmam que continuam a investigar os motivos por detrás deste ataque.

Trata-se do segundo ataque ocorrido numa base militar norte-americana esta semana.

Na quarta-feira, um marinheiro norte-americano matou dois colegas na base de Pearl Harbour no Havai.