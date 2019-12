Desafio do futuro: Como 'casar' a tecnologia com o homem

Muitas máquinas nas fábricas de hoje em dia são altamente automatizadas; aprender a trabalhar nelas pode levar semanas ou até meses. O projeto Horizon 2020 Factory2Fit tem o obejtivo de avaliar como as pessoas aprendem a operar uma nova máquina, como nos conta Marii Kreposna, designer de soluções para o software Prima Power, uma empresa na Finlândia.

"Sempre que os clientes compram novos equipamentos, há muita formação envolvida, há formação para o operador, como mexer no sistema, como executar as peças, como manusear os dispositivos de segurança, como fazer a programação e assim em diante. Portanto, a formação leva muito tempo e a apreendizagem dos sistemas também. A formação é realizada com base em modelos 3D precisos; ou seja, quando as máquinas estiverem instaladas, elas terão a mesma aparência do que as que estão no computador no escritório. Também poderão aprender como executar as peças e os dispositivos de segurança, sempre que as máquinas estiverem instaladas, iniciar a produção levará menos tempo e atingir volumes de produção desejados será mais rápido do que antes. Já temos clientes a trabalhar com a plataforma e o que eles mais gostaram foi a capacidade de modular e configurar os sistemas nos modelos 3D, que serão exatamente iguais aos que serão instalados".