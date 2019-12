Despromoção do Cruzeiro acaba em revolta dos adeptos

Tamanho do texto

O Cruzeiro foi pela primeira vez despromovido à segunda divisão do futebol brasileiro e os adeptos da Raposa de Belo Horizonte não perdoaram o clube pelo desastroso final de época selado com uma derrota em casa (0-2) perante o Palmeiras.

Tudo acabou, aliás, antes do tempo. Atos de vandalismo pouco depois do segundo golo do Palmeiras levaram o árbitro a interromper a partida e à intervenção da polícia militar nas bancadas.

Pelo menos trinta adeptos ficaram feridos e mais de uma dezena terão acabado mesmo no hospital, a maioria atingidos por cadeiras.

Prestes a completar 99 de existência, a 02 de janeiro, o Cruzeiro vive tempos de crise. À despromoção à Série B vai somar-se uma acentuada quebra nas receitas e há ainda uma série de processos de dívida em curso.

Tudo no final de uma década em que a Raposa foi por duas vezes campeã do "Brasileirão."

A época no Brasil terminou com o Flamengo, de Jorge Jesus, campeão, o Santos em segundo, após vencer o campeão na derradeira jornada, e o Palmeiras, carrasco do Cruzeiro, em terceiro.