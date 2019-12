Liverpool, Barcelona e Ajax a um passo dos "oitavos" da Champions

Arranca esta terça-feira a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os campeões em título Liverpool têm uma prova aparentemente fácil face ao Salzburgo.

Líder do grupo E, o clube inglês comandado por Jürgen Klopp precisa apenas de um empate para passar aos oitavos-de-final. Já a equipa austríaca, terceira do grupo, joga em casa e vai querer vencer a todo o custo, já que uma vitória deixa a passagem praticamente garantida.

Para as contas do grupo, vai ser fundamental também o resultado do outro jogo: o Nápoles recebe o Genk, último da tabela e tem a passagem também praticamente assegurada. Os italianos precisam apenas de um empate. Uma vitória do Liverpool ou empate no outro jogo chega também para a passagem à próxima fase. O Liverpool comanda o grupo com 10 pontos, o Nápoles tem nove, o Salzburgo sete e o Genk tem apenas um ponto.

No grupo F, o Barcelona tem o primeiro lugar assegurado. O Borussia de Dortmund recebe o último, Slavia de Praga, enquanto o Inter, com os mesmos pontos que os alemães, tem a difícil tarefa de fazer face ao Barcelona.

No grupo G, o Benfica, último do grupo, recebe o Zenit de São Petersburgo. O Olympique Lyonnais joga contra o líder Leipzig.

No grupo H, jogam Ajax-Valência e Chelsea-Lille.