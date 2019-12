Inteligência artificial "atua" no 250° aniversário de Beethoven

Tamanho do texto

Segunda-feira, 16 de dezembro, marca o início na Alemanha das celebrações dos 250 anos de Ludwig van Beethoven.

Entre os eventos marcados, para 28 de abril está prevista a apresentação, em Bona, cidade natal do compositor, da 10ª Sinfonia iniciada pelo alemão e que está a ser finalizada pelo algoritmo de uma máquina.

A obra estava ainda nos primeiros rascunhos quando Beethoven morreu a 26 de março de1827. Desde aí, muitos foram os compositores que tentaram completar a sinfonia a partir dos rascunhos. Sem sucesso.

Agora, chegou a vez da inteligência artificial e os primeiros resultados já podem ser escutados.

O líder do projeto, Matthias Roeder, sublinha que "um sistema de inteligência artificial aprende uma quantidade incrível de notas num período de tempo extremamente curto", mas se os primeiros resultados se aproximam um pouco ao processo humano e são poucos satisfatórios.

"[O sistema] continua a aprender e a certa altura consegue surpreender-nos. Isso aconteceu pela primeira vez há algumas semanas. Estamos satisfeitos com este enorme progresso", afirmou o também diretor do Instituto Herbert van Karajan.

A subida ao palco a 01 de fevereiro, em Viena, Áustria, de "Fidelio", a única ópera no currículo de Beethoven, e um concerto tributo em Bona pelo grupo seminal da eletrónica Kraftwerk, a 16 de maio, fazem também parte do programa das festas, onde se incluem mais de 700 eventos ao longo do próximo ano.