A viagem polémica de Greta Thunberg

Foi de comboio que a jovem ativista Greta Thunberg fez a viagem de regresso casa, desde Madrid, onde participou na COP 25.

No Twitter, a sueca publicou uma fotografia em que dizia estar a atravessar a Alemanha em comboios sobrelotados.

O comentário não agradou à companhia de caminhos-de-ferro da Alemanha, Deutsche Bahn, que optou por responder à ativista sueca nas redes sociais. Agradeceu a Greta Thunberg por apoiar os trabalhadores ferroviários na luta contra as alterações climáticas e congratulou-se por ter viajado no seu comboio com 100% de eletricidade verde, mas lamentou que a ativista não tivesse falado sobre a competência e a simpatia da equipa que a acolheu no seu lugar em primeira classe.

A jovem sueca já disse ter sido mal interpretada e que até é bom sinal os comboios estarem cheios.