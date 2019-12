As propriedades dos cogumelos

Devido às suas propriedades nutritivas, o cogumelo tornou-se num alimento de eleição.

A União Europeia produz um milhão de toneladas de cogumelos por ano. A euronews visitou uma das maiores quintas de cogumelos do mundo, na Irlanda, parceira do projeto de investigação Biorescue. Cientistas europeus procuram transformar o composto dos cogumelos em novos produtos com valor acrescentado. "Nós descrevemos o reino dos fungos como um terceiro reino, entre as plantas e os animais, tem um espaço próprio. “Tal como a nossa pele, o cogumelo produz vitamina D. O aspeto importante é o facto de essa vitamina ser produzida naturalmente pelo cogumelo. É uma forma vegana de vitamina D. Hoje existe uma deficiência crónica de vitamina D em todo o mundo."", sublinhou Peter Corcoran, presidente da MBio.

A importância da vitamina D

Os alimentos ricos em vitamina D são extremamente importantes para os veganos e as pessoas que passam muito tempo no escritório ou no carros, sem contacto direto com a luz do sol. "Os cogumelos são muito bons para nós, muito saudáveis. São pobres em gordura, ricos em fibras e proteínas. Contêm muitos nutrientes valiosos, como minerais e vitaminas. Hoje, conhecemos a química do composto e sabemos como esse processo influencia a qualidade dos cogumelos, do ponto de vista nutricional. O que nos permite fazer pequenas mudanças muito naturais na qualidade do composto. Os cogumelos melhoram do ponto de vista nutricional", considerou Jude Wilson, bióloga da MBio.