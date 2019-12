Tamanho do texto

O processo de destituição de Donald Trump e o voto na Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA é um dos destaques do Euronews Noite desta quarta-feira, a par da cerimónia de atribuição do prémio Sakharov e o 20º aniversário da entrega da administração de Macau à China. Jornal apresentado por Michel Santos.