Startups angolanas: investir e fortalecer

A ideia de start up está muito presente aqui. Agora temos acesso às Tecnologias da Informação, acesso ao financiamento, outras startups também estão a tentar e a ter sucesso no setor. Isso permite-nes combinar uma grande força e enfrentar o informal. Creio que as startups aqui têm uma grande vantagem: trazem tecnologia de ponta para aceder ao mercado.