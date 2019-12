Mais de 80 mil sírios rumam à Turquia

São às dezenas de milhares os habitantes que estão a fugir da zona de Idlib, no norte da Síria e o destino é só um: a fronteira turca. Fogem dos confrontos entre as forças do regime sírio e as bolsas rebeldes que ainda existem.

Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia, já avisou que o país não tem capacidade para receber uma nova vaga de refugiados, sendo que acolhe, neste momento, perto de 4 milhões. Erdogan afirma mesmo que, se isso acontecer, "todos os países europeus se vão ressentir".

"É uma tragédia. Os bombardeamentos não param", dizia-nos um homem de Khan al-Sabil. Outro refugiado, de Maarat Hurmah, relatava o seguinte: "Estou a levar a minha família para longe. Ainda não sabemos se temos uma tenda para nós todos. Está frio, chove. Isto é a nossa vida agora".

No Conselho de Segurança da ONU, a Rússia e a China vetaram uma resolução destinada a prolongar por mais um ano a ajuda humanitária em zonas ainda controladas pelos rebeldes.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (sedeado em Londres) denuncia a continuação dos bombardeamentos da aviação russa em Idlib.