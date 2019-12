Sanya aposta no turismo de negócios e eventos

“Sanya, no sul da ilha chinesa de Hainan é um destino de férias com praias, clima tropical e tempo ameno ao longo do ano. Mas a cidade chinesa aposta também na realização de conferências e exposições para atrair novos visitantes.

O Festival Internacional de Cinema da Ilha de Hainan, em Sanya, é um dos eventos internacionais que atrai turistas da China e do mundo inteiro. "É a primeira vez que venho a esta ilha. Já tinha ouvido falar nela e queria vir aqui. Procuro locais bonitos para filmar em todo o mundo e esta ilha é fantástica. Estou contente por ter conhecido a ilha através deste festival, mas, tenho a certeza de que voltarei para fazer um filme", disse à euronews o realizador britânico Simon West.

Hotéis procuram captar empresas internacionais

Recentemente, a ilha chinesa foi palco de um evento dedicado aos casamentos, com espetáculos e apresentações dedicados à moda nupcial e à realização de cerimónias. Os hotéis da ilha estão preparados para acolher todo o tipo de festas e conferências internacionais. A euronews esteve numa encontro mundial que reuniu três mil chineses originários de Hainan que vivem atualmente em 28 países. "Estou muito feliz por estar aqui. Hainan está a desenvolver-se graças ao governo chinês. Para uma pequena ilha, é muito bom. E nó procuramos oportunidades de negócios ", contou à euronews Xueshen Feng, vice-presidente da Associação de Hainan, em França.

Os hotéis de Sanya querem atrair clientes do mundo inteiro. "As grandes empresas internacionais vão ter mais funcionários e haverá mais voos. As entradas e saídas vão ser mais fáceis. O nosso hotel e a praia estão terminados e esperamos atrair clientes internacionais. Acredito que as grandes empresas internacionais vão apostar mais na ilha de Hainan e em Sanya no futuro", disse Yong Su, gerente do Hotel Mangrove Tree Resort World.

Sanya acolhe Jogos Asiáticos de Praia em 2020

Sanya terá em breve um novo centro internacional de conferências e exposições. As obras deverão estar terminadas em 2020. A ilha chinesa aposta também nos eventos desportivos. Sanya deverá acolher os Jogos Asiáticos de Praia em novembro de 2020. Está prevista a participação de quatro mil atletas de todo o continente. "É um grande evento que vai trazer animação para a cidade, Os Jogos Asiáticos de Praia vão subir o nível cultural e desportivo de Sanya e vão favorecer a construção da infraestruturas, para melhorar os equipamentos e serviços da cidade, para que todos possamos ver uma nova Sanya", afirmou Kaizhong Ye, secretário-geral adjunto, do governo municipal de Sanya.

Estão em curso obras para construir um novo complexo desportivo internacional que inclui um estádio onde deverá ser realizada a cerimónia de encerramento dos Jogos de Praia. Os atletas ficarão alojados no interior do complexo desportivo. A um ano dos Jogos de praia, há vários eventos para divulgar os desportos de praia. A antiga estrela brasileira do futebol Ronaldinho esteve em Sanya para promover o Teqball.