O Comanche é o primeiro líder da regata Sydney-Hobart

Tamanho do texto

Com uma das maiores frotas da sua história, a regata Sydney-Hobart arrancou esta quinta-feira a partir do porto de Sydney, para um percurso de 628 milhas náuticas em direção a Hobart, na Tasmânia.

O veleiro Comanche, atual detentor do recorde de tempo na prova, alcançou a liderança ao fim de quatro horas com uma vantagem de mais de uma milha náutica sobre o veleiro _InfoTrac_k, o primeiro a sair do porto de Sydney.

Seguiram-se os super maxi Wild Oats XI, que conta nove vitórias no clássico de vela mais duro e espectacular do mundo e, um pouco mais atrás, o Black Jack e o Scallywag, em quarto e quinto lugar, respectivamente.

O Comanche, que completou o percurso em 2017 em 1 dia, 9 horas e 15 minutos, é o favorito ao título.

Este ano a corrida comemora a sua septuagésima quinta edição e conta com a participação de 157 barcos, que se fizeram ao mar da costa sudeste da Austrália em busca da Taça Tattersall, o troféu mais cobiçado de vela.

A regata termina no dia 31 de Dezembro.