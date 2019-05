Europeus de vela classe Laser animam litoral do Porto até sábado

Mais de 300 atletas, incluindo 48 dos melhores 50 do mundo, participam até sábado, no Porto, em Portugal, nos Campeonatos da Europa de vela, classe Laser.

Entre os homens, destaque para a presença do multicampeão Marcin Rudawski e do também polaco Aleksander Arian, atual vice-campeão do mundo.

No final do primeiro dia de provas, marcado pelo vento fraco, o líder da classe masculina Laser Radial era o português Martim Fernandes, de 17 anos.

No quadro feminino, o destaque do primeiro dia vai para Nor Shazrin Mohamad Latif, da Malásia, com uma pontuação perfeita: vitória nas duas mangas.

A melhor portuguesa do primeiro dia foi Mafalda Pires de Lima, na 52ª posição, numa prova onde a campeã olímpica no Rio de Janeiro, a holandesa Marit Bouwmeester, fechou no 10.° lugar.