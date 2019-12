Avalanchas em Itália provocam pelo menos quatro morto

Entre sábado e domingo, pelo menos quatro pessoas morreram vítimas de avalanchas em Itália. Este domingo de manhã, um homens morreu na região de Scivolo Massari.

O alpinista seguia com outros três num percurso fora de pista quando foi apanhado pela avalancha. Os meios de comunicação italianos chegaram a avançar que um dos feridos teria morrido já no hospital, uma informação que não foi confirmada.

No sábado,numa pista de esqui de Val Senales, na região de Bolzano, três pessoas morreram e duas ficaram feridas num acidente do mesmo género, De acordo com as autoridades locais, as vítimas mortais são uma mulher e duas crianças de nacionalidade alemã.

Três helicópteros e equipas de resgate realizaram buscas na região para garantir que não havia outros esquiadores no local.

Nos últimos dias ocorreram várias avalanchas nos Alpes, tanto italianos como suíços e austríacos. As autoridades alertam para o risco de haver mais nas próximos dias.