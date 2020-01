Incêndio no Zoo de Krefeld mata mais de trinta animais

Tamanho do texto

Um incêndio de grandes dimensões num jardim zoológico na Alemanha provocou a morte a mais de 30 animais. O incidente ocorreu durante esta noite de ano novo, na cidade de Krefeld, a 25 km de Düsseldorf.

A causa ainda não é conhecida mas as autoridades locais acreditam que o incêndio tenha sido provocado por balões de papel / lanternas de papel, tradicionalmente lançados para o céu nas 12 badaladas. Vários animais não consigaram escapar às chamas, entre eles chimpanzés, orangotangos, gorilas, morcegos e araras.

****Brand zerstörte Affenhaus vollständig - Zwei Schimpansen haben überlebt*** Wie durch ein Wunder haben die... Publiée par Zoo Krefeld sur Mercredi 1 janvier 2020

Segundo as autoridades, o edifício não tinha alarmes de incêndio. O primeiro alerta foi dado pelos residentes da zona, que viram fogo e alertaram os bombeiros, os quais chegaram ao local à 00h38.

O zoológico não fez quaisquer declarações sobre os alarmes de incêndio. No Facebook, partilhou, inicialmente, a notícia de que nenhum animal do "Santuário dos macacos" teria sobrevivido. Mais tarde, revelou que dois chimpanzés conseguiram escapar com vida. Na mesma publicação, a empresa mostrou vontade de reconstruir tudo o que ficou em cinzas e apelou a doações.