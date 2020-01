Claudia Lopez toma posse em Bogotá

Tamanho do texto

Chegou numa caravana de bicicletas e entrou no parque Simón Bolívar acompanhada por vários funcionários e dezenas de apoiantes.

A primeira mulher presidente da Câmara de Bogotá tomou posse esta quarta-feira.

Aos 49 anos, a candidata de centro-esquerda que assume publicamente a homossexualidade é um símbolo da luta contra a corrupção e de uma nova era na história da Colômbia.

No discurso de tomada de posse, Claudia Lopez sublinhou a mudança que representa no país.

“Agradeço a todos por me acompanharem neste momento tão especial da minha vida. O dia em que tomo posse como a primeira mulher, uma mulher gay, presidente da câmara, na história de Bogotá. (...) A Colômbia finalmente avançou para uma democracia inclusiva, uma realidade esquiva e difícil de conseguir. Para que finalmente uma mulher, uma cidadã sem nome de família, consiga apenas graças ao seu mérito e à sua vontade chegar aqui. Duas décadas depois de entrarmos no século XXI, parece que finalmente estamos a sair do século XX".

Claudia Lopez apresentou uma "agenda de mudança" focada no combate à insegurança, na promoção de empregos e de uma educação gratuita e de qualidade. Outra promessa de campanha é transformar Bogotá numa "cidade verde".