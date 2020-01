Austrália destaca três mil militares na reserva

A prioridade deste destacamento é ajudar a garantir a segurança da vida, apoiar as evacuações e as pessoas afetadas, especialmente em comunidades isoladas, prestar assistência e apoiar centros de evacuação geridos pelo estado. Trata-se de avançar em zonas que foram devastadas pelo fogo, para apoiar as necessidades imediatas de resposta e os trabalhos de recuperação virão a seguir. A operação da defesa australiana inclui o destacamento de até 3 mil elementos da reserva militar.