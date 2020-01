Tenistas recolhem fundos para combater incêndios na Austrália

Tamanho do texto

Os incêndios na Austrália estão a gerar uma onda de solidariedade no mundo do Ténis.

O número dois da lista da ATP, Novak Djokovic, anunciou que vai doar 25 mil dólares, o equivalente a 23 mil e 400 euros, para ajudar a Austrália a combater as chamas.

O tenista sérvio aceitou, assim, o repto da russa Maria Sharapova que anunciou, este domingo, ter doado a mesma quantia.

Esta onda de solidariedade começou na sexta-feira, com o tenista australiano Nick Kyrgios a anunciar que vai doar duzentos dólares por cada "Ás" que conseguir nos próximos torneios.

A número um do ténis mundial, a australiana Ashleigh Barty anunciou que vai doar tudo o que ganhar no torneio de Brisbane à Cruz Vermelha, para ajudar as vítimas dos incêndios.

As chamas lavram na Austrália desde setembro de 2019.

Pelo menos 24 pessoas morreram, quase duas mil habitações foram destruídas e mais de cinco milhões de hectares de terra foram devastados pelas labaredas. A organização de conservação da natureza WWF australiana estima que cerca de mil milhões de animais terão morrido nos incêndios.