Sérvia conquista a primeira Taça ATP

Tamanho do texto

A Sérvia conquistou diante da Espanha a primeira edição da Taça ATP, a nova competição de seleções do mundo do ténis, realizada na Austrália.

O grande destaque da final vai para a prestação de Novak Djokovic.

Depois de no primeiro duelo, Roberto Bautista, atual número 10 do mundo, se ter imposto a Dusan Lajovic, #34, e ter colocado a Espanha em vantagem, a decisão desta primeira final ficou nas mãos do melhor tenista da atualidade, Rafael Nadal.

Só que o número um do mundo teve pela frente um rival inspirado e com grande apoio. O espanhol, aliás, muito se queixou do barulho dos adeptos sérvios.

Por seu lado, Djokovic agradeceu o apoio recebido nesta final em Sydney e "carregou" a Sérvia para uma finalíssima num duelo de pares após vencer Nadal no "tie break" (desempate) do segundo "set".

Espanha abdicou de Nadal para a finalíssima. A Sérvia voltou a contar com Djokovic, numa dupla com Viktor Troicki diante de Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez

Mais frescos, os espanhóis começaram melhor, mas mais uma vez o forte apoio sérvio foi determinante e a dupla liderada pelo atual número dois do mundo recuperou, passou para a frente e venceu, conquistando (2-1) a primeira edição da Taça ATP.