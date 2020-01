Crise na Líbia

A Líbia é um país divido e em conflito desde a queda do regime de Muammar Kadhafi em 2011. Às portas da Europa, o país ganha maior importância assumindo-se como um dos principais fornecedores de petróleo do "Velho Continente". Com o ressurgimento da tensão na região do Golfo Pérsico, a Líbia pode assumir um papel importante no controlo dos preços do petróleo.

O Governo de Trípoli não consegue unificar o país, mas controla a companhia petrolífera que mantém os poços de crude.

As forças do Exército Nacional Líbio, de Khalifa Haftar podem controlar parte do território, mas o petróleo terá sempre de passar por Trípoli para entrar nos mercados mundiais.

"Após o fracasso um tanto ou quanto épico da política norte-americana e europeia, baseada apenas na ideia de que o comércio e a democracia poderiam mudar as coisas, agora algo mais tem de ser feito, porque neste momento não há praticamente nada ao nível da política mediterrânica europeia", reflete o politólogo Roberto Aliboni.

As divisões internas têm paralisado a União Europeia, que não consegue encontrar um consenso em relação ao conflito na Líbia.

Um facto que tem sido aproveitado pela Rússia e pelo Egito que apoiam as forças do marechal Khalifa Haftar na contenda contra o Governo de Trípoli, reconhecido pelas Nações Unidas.

As exportações do petróleo líbio têm como principal destino os países europeus, sendo a Itália um dos principais compradores.

A importância do país, no mercado dos combustíveis, despertou o interesse da Turquia. O Governo de Recep Tayyip Erdogan tem demonstrado apoio ao Governo do primeiro-ministro Fayez al-Sarraj. Depois da intervenção na Síria, Ancara anunciou o envio de tropas para apoiar o Governo de Trípoli, com o objetivo de criar uma zona económica exclusiva que vai desde a costa sul da Turquia até à Costa Líbia.