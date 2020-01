Implementado cessar-fogo na Líbia

O Exército Nacional Líbio, liderado pelo general Khalifa Haftar, aceitou o cessar-fogo que poderá conduzir ao recomeço das negociações de paz para o país, isto depois de 10 meses de intensos combates que agudizaram a crise na Líbia.

O Brigadeiro-General Ahmed al-Mosmari esclareceu que o cessar-fogo seria implementado às 00:01 minuto deste domingo mas que a sua continuação depende do cumprimento das regras pelo outro lado, acrescentando que qualquer violação destas tréguas terá graves consequências.

O porta-voz do Exército Nacional Líbio frisava ainda que mesmo que ela seja cumprida, entre os dois principais rivais, pode haver grupos, que apelida de "terroristas", a continuar a lutar pelo controlo da capital do país, Tripoli.

Já o primeiro-ministro da Líbia, líder do Governo de Unidade Nacional, apoiado pelas Nações Unidas, Fayez al-Sarraj, e após um encontro com o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, dizia que se mantém cético por não confiar nas boas intenções do seu adversário. Ainda assim, congratulava-se com os esforços diplomáticos conduzidos pela Rússia e Turquia no sentido de pôr fim às hostilidades.