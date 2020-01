Putin e Erdogan inauguram gasoduto 'Turkstream'

Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan inauguraram oficialmente, esta quarta-feira (08 de janeiro), em Istambul o gasoduto TurkStream.

Além dos presidentes da Rússia e da Turquia estiveram presentes, na cerimónia, o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, e o primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borisov.

Putin sublinhou que o êxito do projeto de deve à parceria estratégica entre a Rússia e a Turquia e que vai beneficiar toda a região.

"O abastecimento de gás através do TurkStream será, sem dúvida, de grande importância não só para a economia turca e para a região do Mar Negro, mas terá, também, um impacto positivo no desenvolvimento de muitos países do Sul da Europa".

Numa reunião à margem da cerimónia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan discutiram sobre os problemas da região.

Os dois presidentes emitiram uma declaração conjunta onde se mostraram "profundamente preocupados" com a escalada da tensão entre os Estados Unidos da América e o Irão.