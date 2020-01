Polícia Judiciária apreende 825 quilos de cocaína

A Polícia Judiciária apreendeu, num armazém do norte do país, 825 quilos de cocaína proveniente da Colômbia que tinham como destino o mercado europeu. A cocaína em questão tem um elevado grau de pureza e chegou por mar ao território português, tendo desembarcado no porto de Setúbal.

A apreensão foi possível graças a informações fornecidas por uma entidade estrangeira, que não foi identificada.

Esta última apreensão reflete o forte aumento nas quantidades de cocaína a chegarem ao território português nos últimos anos. Em 2018 foram apreendidas mais de cinco toneladas e em 2019 terá sido o dobro.

Artur Vaz, responsável pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE): "Embora não tenhamos ainda os números definitivos relativos ao ano 2019, anda muito perto das 10 toneladas. Falamos apenas em termos de cocaína, o que representa um aumento significativo relativamente a 2018, ano em que, por sua vez, já se registou um aumento muito significativo, comparativamente ao ano anterior."

As investigações continuam, com colaboração internacional, para tentar identificar os responsáveis por este mais recente carregamento de droga, mas até ao momento não houve detidos, já que os proprietários do armazém onde a cocaína foi encontrada não teriam conhecimento do tráfico.