Os chefes de um dos mais poderosos e violentos sindicatos do crime organizado do México entregaram-se no Texas.

Dois notórios chefes do cartel de droga mexicano de Sinaloa - também conhecido por Aliança de Sangue - entregaram-se às autoridades norte-americanas na quinta-feira, após décadas de fuga à polícia internacional.

Ismael "El Mayo" Zambada, um líder de longa data de Sinaloa, e Joaquín Guzmán López, filho de outro infame líder do cartel, foram detidos depois de chegarem aos EUA num avião privado e de se apresentarem à polícia federal na cidade de El Paso, no oeste do Texas.

O Diretor do FBI, Christopher Wray, afirmou que a dupla terá supervisionado o tráfico de "dezenas de milhares de libras de droga para os Estados Unidos, bem como atos de violência com ela relacionados".

De acordo com uma declaração do Procurador-Geral dos EUA, Merrick Garland, os homens enfrentam múltiplas acusações por liderarem as operações criminosas do cartel, incluindo as suas redes de fabrico e tráfico de fentanil.

Garland prometeu que os procuradores "não descansarão" até que "todos os líderes, membros e associados do cartel" responsáveis pela distribuição de fentanil sejam levados à justiça.

As autoridades mexicanas não comentaram imediatamente as prisões.

Ismael "El Mayo" Zambada, um líder histórico do cartel mexicano de Sinaloa. Ele chefiou uma das divisões do Cartel de Sinaloa por pelo menos três décadas, de acordo com a DEA. AP

Zambada é um dos mais famosos traficantes de droga do mundo, conhecido pela sua ascensão meteórica no cartel e por dirigir as suas operações de contrabando mantendo um perfil relativamente discreto.

Durante anos, o governo dos EUA ofereceu uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura.

Em abril de 2010, numa entrevista à revista mexicana Proceso, o líder do cartel reconheceu que vivia com medo constante de ir para a prisão e que pensaria em suicídio se fosse capturado.

"Tenho pavor de ser encarcerado", disse Zambada, de acordo com o artigo. "Gostaria de pensar que, sim, eu me mataria".

O fator fentanil

Um relatório recente da Agência Antidrogas dos EUA (DEA) cita o Cartel de Sinaloa como um dos dois principais cartéis responsáveis pelo envio de drogas sintéticas viciantes para os EUA em grandes quantidades.

"O Cartel de Sinaloa exerce o poder através do medo, ameaças e violência, matando a polícia local, jornalistas e membros de outros grupos criminosos que invadem o seu território sem autorização", afirma o documento.

"O Cartel de Sinaloa construiu uma parceria mutuamente lucrativa com fornecedores de precursores químicos baseados na China para obter os ingredientes de que necessitam para fabricar drogas sintéticas".

Joaquín Guzmán López, filho do infame "El Chapo" Jaoquin Guzman-Loera, é um dos alegados quatro líderes da fação "Los Chapitos". AP

A DEA comemorou a notícia da prisão dos homens, com a administradora Anne Milgram publicando uma declaração dizendo que "atinge o coração do cartel que é responsável pela maioria das drogas, incluindo fentanil e metanfetamina, matando americanos de costa a costa".

"El Mayo é um dos fugitivos mais procurados pela DEA e está sob custódia esta noite e em breve enfrentará a justiça num tribunal dos EUA", afirmou.

"Joaquín Guzmán López, outro alegado líder do Cartel de Sinaloa, e filho de 'El Chapo', também foi preso hoje. A sua detenção é mais um enorme golpe para o Cartel de Sinaloa."

López é considerado o menos influente dos quatro filhos pertencentes aos "Chapitos" - a fação do Cartel de Sinaloa identificada como o principal importador de fentanil para os EUA.

De acordo com o Centro Nacional de Estatísticas da Saúde, cerca de 74 000 pessoas nos EUA morreram de overdoses de opiáceos sintéticos em 2023.

Estancar o fluxo

De acordo com Mike Vigil, antigo diretor de operações internacionais da DEA, as detenções são importantes, mas não deverão ter impacto no fluxo de drogas para os EUA.

"Trata-se de um grande golpe para o Estado de direito, mas será que vai ter impacto no cartel? Acho que não", disse ele.

"Não vai ter impacto no tráfico de droga porque alguém de dentro do cartel vai substituí-lo."