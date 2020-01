Governo espanhol prestes a tomar posse

Tamanho do texto

Pedro Sanchez realizou a primeira conferência de imprensa, enquanto chefe do primeiro governo de coligação da era pós franquista, em Espanha.

O primeiro-ministro indigitado promete um governo unido a caminhar numa única direção:

"É um governo plural, um governo de coligação, com um firme propósito de unidade. Um governo que vai nutrir-se de ideias plurais, mas caminhar numa única direção. Vai falar com várias vozes, mas sempre com o mesmo discurso".

executivoA conferência de imprensa decorreu após a comunicação formal ao rei Felipe VI da composição do executivo, no qual o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglésias, será vice-presidente, responsável pelos assuntos sociais.

A coligação PSOE/Podemos promete uma legislatura de diálogo social, territorial e geracional.

Com uma maioria por abstenção, o diálogo há de ser a condição para que o executivo, que toma posse esta segunda-feira, consiga governar.

Pedro Sanchez parte para esta legislatura com muitas pedras no sapato e um potencial problema de insónias. Sempre disse que, a ideia de um governo com Pablo Iglesias lhe "tirava o sono".