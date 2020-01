Bento XVI afasta-se de polémica sobre celibato dos padres

Joseph Ratzinger pôs fim a 48 horas de túmulto no Vaticano, pedindo que o seu nome e fotografia sejam retirados de um livro assinado pelo cardeal Robert Sarah, que parece contrariar o Papa Francisco ao defender o celibato dos padres.

A informação foi avançada pelo secretário particular do papa emérito Bento XVI.

Deborah Lubov, correspondente da agência Zenit no Vaticano: "O que é importante é ter em mente que não há realmente uma contradição com o Papa Francisco. O Vaticano, na sua própria declaração, através do seu diretor editorial e do seu porta-voz, frisou que há continuidade entre o que disse o Papa Francisco acerca do assunto, desde que era Arcebispo de Buenos Aires, e o que diz agora o Papa Bento XVI."

O livro tinha publicação agendada para esta semana em França, numa altura em que o Papa Francisco se deve pronunciar sobre a possibilidade da ordenação de padres casados na Amazónia, uma região do mundo que sofre de escassez de religiosos para difundir o catolicismo.

A capa que tinha sido apresentada da obra exibia a foto de Bento XVI ao lado da do cardeal Sarah, dando a entender uma coautoria.