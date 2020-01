O transporte das amostras do espaço para a Terra

Tamanho do texto

O astronauta Luca Parmitano, da Agência Espacial Europeia* (AEE) e correspondente espacial da euronews, conta-nos as celebrações do ano novo na Estação Espacial Internacional.

"Na véspera de Natal, juntámo-nos todos aqui para um evento muito agradável. Comemorámos o aniversário de Oleg Skripochka, um dos meus companheiros de tripulação russos. Foi uma maneira diferente de celebrar a Consoada. O Natal transformou-se numa grande festa de aniversário. A festa do Ano Novo foi ainda mais interessante, porque cada um de nós vem de países diferentes. Uma excelente oportunidade para comemorar o Ano Novo em vários tempos!", afirmou Luca Parmitano, correspondente espacial da euronews. "Comemorámos o primeiro ano novo no fuso horário de Moscovo. Cantámos e festejámos ao máximo. Por volta das 23 horas, à meia-noite em Itália, que é, obviamente, o meu país, celebrei o Ano Novo italiano. À meia-noite GMT (hora de Greenwich), celebrámos todos a bordo da estação espacial", acrescentou o astronauta italiano da AEE.

Luca Parmitano, astronauta da Agência Espacial Europeia ESA

O transporte das amostras para a Terra

"A vida aqui tem sido mais movimentada do que o habitual, porque, nestas últimas semanas, estivemos a preparar o lançamento do Dragon 19, o veículo Space X que leva para a terra todas as amostras que acumulámos aqui na estação espacial nos últimos meses" precisou Luca Parmitano.

Tratou-se de uma operação delicada porque é preciso evitar que as amostras se danifiquem. "Carregámos o Dragon, com as amostras, através de uma coreografia muito específica, para que toda esta ciência fria, congelada e refrigerada pudesse permanecer fria durante a viagem de regresso à Terra e, depois, recuperada pelas equipas e distribuída pelos diferentes centros de carga aos principais investigadores para um estudo mais aprofundado", explicou o astronauta europeu.

Dragon 19 transporta amostras para a Terra ESA

*em colaboração com a Agência Espacial Europeia